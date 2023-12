Koondise peatreenerina jätkav Rikberg kuldliigast loobumisest: see ei ole hea lahendus, kui me jääme võistlustest kõrvale

Eesti võrkpalliliit andis reedel teada kaks olulist uudist. Üks oli see, et meeste koondise peatreenerina jätkab Alar Rikberg, teine aga see, et järgmisel suvel meeste koondis kuldliigas ei osale ja keskendub vaid suve lõpus toimuvatele EM-valikmängudele. Rikberg andis laupäeva hommikul Õhtulehega vesteldes mõista, et tema treenerina oleks soovinud kuldliigas jätkamist.