Mait Patraili karjäär jätkub Bundesligas

Viimased 12 hooaega maailma tugevaimaks liigaks loetavas Bundesligas mänginud Patrail oli päris pikalt klubita: tema mullune tööandja Hamm-Westfalen kukkus kõrgliigast välja ning eestlane ootas sobivat pakkumist pea pool aastat. Suvel Õhtulehega vesteldes nentis Patrail, et teda kimbutanud õlavigastus tegi võimalikud kosilased ettevaatlikuks.

Ent nüüd on Patrail Saksamaa kõrgliiga uustulnuka Eisenachiga käed löönud ja esimese mängugi nende ridades ära pidanud, kui võõrsil jäädi 24 : 26 alla Patraili kunagisele leivaisale Lemgole.

Eisenach ootab Patraililt tõhusat panust just kaitsemängus, sest senise 15 vooruga on endale lubatud visata kõige rohkem väravaid. Meeskond on kaotanud viimased seitse mängu järjest ning kolme võidu, ühe viigi ja 11 kaotusega paiknetakse 18 tiimi seas eelviimasel kohal. Aste madalamale ehk 2. Bundesligasse langevad kaks viimast. Õnneks pole Eisenach päästvast 16. kohast veel liiga kaugel, kui praegu sellel kohal asetsev Stuttgart jääb neist kahe punkti (ehk ühe võidu) kaugusele.