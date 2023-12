Viimaks Ivanovići usalduse pälvinud Kotsar tegi euroliigas oma hooaja parima mängu

Esimesel poolajal kulges mäng kodumeeskonna dikteerimisel. Teisel veerandil said vahe korraks pluss 12 peale ning pikale pausile minnes juhtis Valencia 52 : 44.

Kolmandal veerandil asus Baskonia vahet vähendama, peaosas taaskord Masrkus Howard ja tema kolmesed. Külalised said kahel korral seisu viiki, kuid juhtima siiski veel ei pääsenud. Viimasele veerandile minnes oli Valencia ees 70 : 67.

Liigatabelis kerkis Baskonia kuue võidu ja viie kaotusega seitsmendaks, Valencia (5-16) on 13. kohal. Juhib Madridi Real (10-1).

Järgmises voorus kohtub Baskonia uue nädala kolmapäeval Istanbuli Fenerbahcega, kes on samuti kuue võidu ja viie kaotuse peal. Täpsemalt on see saldo lausa viiel tiimil, lisaks Baskoniale ja Fenerbahcele ka Ateena Panathinaikosel, Pireuse Olympiakosel ja Tel Avivi Maccabil.