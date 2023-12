Östersundi MK | Rajal taas hea mineku leidnud Tomingas ja Külm jõudsid ka teisel etapil punktidele

Nii nagu nädalapäevad tagasi peetud hooaja esimesel individuaaldistantsil, mahtusid meie sportlastest punktikohale nii Tuuli Tomingas kui ka Susan Külm. Mõlemad tegid kaks möödalasku – Tomingas esimeses ja Külm teises tiirus – ning said vastavalt 28. ja 35. koha. Tomingas kaotas võitjale 1.37,3 ja Külm 1.45,0.

MK-sarja üldarvestuses jagavad kahe sõidu järel liidrikohta 125 punkti kogunud Preuss ja Knotten, kolmas on 122 punktiga Vittozzi. Külm on 29 punktiga 32. ja Tomingas 21 punktiga 33. kohal. Kokku on punkte teeninud 50 sportlast.