SUUR INTERVJUU | Thomas Häberli vahetab ühe abilise välja ja kavatseb peatreenerina jätkata

Intervjuus Õhtulehele võtame raske aasta pulkadeks lahti: alustame Venemaa koondise peatreeneri Valeri Karpini pildiskandaaliga, mis mõjutas otseselt Eesti koondise jaanuarikuist kogunemist ja lõpetame tuleva aastaga.

Mida aasta kokkuvõte näitas? Mida sa märkasid?

Kuni septembrini oli kõik hästi, peaaegu fantastiline. Loomulikult oleksime tahtnud Austria vastu tulemuse kätte saada (1 : 2 kaotus – R. V.), aga mängisime hästi. September oli väga halb. Aasta lõpus olid mõned olulised mehed väsinud. Levadia ja Flora mängijate jaoks oli nii oktoober kui november raske. Tahtsime loomulikult enamat, aga olime lati enda jaoks kõrgele tõstnud. Me ei suutnud midagi ajaloolist korda saada, et neid Euroopa 20 parema seas olevaid riike näpistada.

Lähme tagasi aasta algusesse, mis algas Eesti jalgpallis suure pommiga, kui meie legendid käisid Venemaa koondise peatreeneri Valeri Karpiniga õhtust söömas ja jagasid pilti sotsiaalmeedias. See pahandas Eesti avalikkust. Kujutan ette, et see oli sulle päris keeruline olukord, sest tuled teisest kultuuriruumist ega taju probleemi samamoodi kui eestlased. Kuidas sa selle lahendasid?