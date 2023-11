AMETLIK: Paul Aron liitub F2-sarjaga

Uudis pole üllatav, sest juba varem oli teada, et Aron testib sel nädalal Abu Dhabis Hitechi F2-masinat ning tagatubades räägiti, et diil susiseb.

„See on minu karjääris väga oluline samm,“ sõnas mees, kes saavutas tänavu F3-s debüüthooajal kolmanda koha. „Ootan huviga, et arendada koos Hitechi meeskonnaga oma oskusi ja olen kindel, et meil läheb hästi.“