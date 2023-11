RING TÕMBUB KOOMALE: ka Ilvesega samas toas ööbinud norralane nakatus

Kui eile raporteerisime, et Covid-19 on saanud kätte Ruka MK-l meie mehega korterit jaganud Espen Björnstadi ja Simen Tilleri, siis esiteks parandame apsu: Tiller elas siiski mujal. Aga palju olulisem informatsioon on see, et nüüdseks on „langenute“ nimekirja lisandunud Espen Andersen, kes ööbis Ilvesega suisa samas toas…