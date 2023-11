Tammeka pani avamängus esiliigaklubi kindlalt paika

Sportland Arenal toimunud kohtumises avas mänguskoori 11. minutil Ahmed Adebayo Basher, kes pääses väravavahiga silmitsi ning lükkas palli vasakusse nurka. Nigeerlasest ründaja sai 37. minutil kirja oma teise tabamuse, mängides seekord üle ka kaks kaitsjat.

Kohe teise poolaja alguses tegi seisuks 3 : 0 Giacomo Uggeri. 64. minutil sai jala valgeks Tanel Tammik ning normaalaja eelviimasel minutil vormistas lõppseisu Dominic Laaneots.

Tammeka peatreener Marti Pähn jäi hoolealuste esitusega rahule, kuid rõhutas matšijärgses intervjuus portaali Soccernet.ee otseülekandes, et üks matš seisab veel ees. „Seeria kestab kaks mängu. Taga null, suutsime võimalused viisakalt ära lüüa. Midagi tehtud pole, aga enesekindlust sisendav seis kodumänguks on see kindlasti.“

Kui Tammeka lõpetas meistriliiga hooaja eelviimasena, siis Viimsi sai esiliigas teise koha. Pähn usub, et tasemevahe tuli täna esile. „Tunne oli selline, et esiliigas valdas [Viimsi] väga hästi palli, kuid samas neid liiga palju ei pressitud. Saime ära kasutada selle, et oleme harjunud kõrgema tempoga jooksma. Pidime kõvasti suruma, et neile palli valdamine võimalikult ebamugavaks teha.“

Seda, kus võiks korduskohtumine toimuda, ei osanud Pähn öelda. Ta lisas, et lumiste olude tõttu tehakse lõplik otsus laupäeval.

Viimsi väravavaht Rasmus Armas tõdes, et pärast sellist kaotust on väga raske veel edasipääsule mõelda. „Eesmärk oli lüüa vastasele vähemalt üks ning neil lüüa ei lase. Kumbki neist ei õnnestunud, 5 : 0 on reaalsus ja teises mängus on väga raske ette kujutada, et võiksime kokkuvõttes võiduga ära minna.“

Mis otsustas tema arvates mängu? „Esimesel poolajal lõi tipuründaja põhimõtteliselt ise kaks väravat. Teisel poolajal tuli kaks tükki nurgalöögist ja sealt oli mäng sisuliselt tehtud,“ selgitas Armas.