Koroonast räsitud Eesti teatemeeskond loobus MK-etapist. Spordidirektor: ainult kaks meest pole haigestunud

Seega oli võistlusest loobumine ainus variant, sest asendusliikmed poleks õigeks ajaks Östersundi jõudnud. „Paraku on teised poisid haigestunud ja kuna sportlase tervis on kõige tähtsam, siis poolhaigena neid võistlema ei saada. Otsustasime seega, et meeskond [neljapäeval] ei stardi,“ selgitas Kõiv Õhtulehele.