Kas Läti vilemehed soosivad liialt omasid? „Vahepeal üritavad ka meie kohtunikud koduvilet teha, aga sellest kukub hoopis mingi suur karauul välja.“

Korvpalli Eesti-Läti liiga viimaste päevade üheks kuumemaks jututeemaks on lätlastest kohtunike tegutsemine Riia Zelli ja Pärnu Sadama vahelises matšis – Sadama juht Johan Kärp süüdistas neid kaotuse järel varjamatus koduviles ning pärnakad kaalusid ka protesti esitamist, kuid sellest siiski loobuti. Ent kuidas siis sellega ikkagi on – kas suures pildis on kohtunik Eesti korvpalluri sõber või pigem vaenlane?