Viie aastaga lootusetust olukorrast Nõmme Kalju kapteniks. Yohan Mannone’i lugu

Millises klubis ja millisel tasemel sa sel hetkel jalgpalli mängisid?

Mängisin Racing Parise nimelises klubis U19 meeskonnas. Tegu on suure ajalooga klubiga ja see on üks paremaid akadeemiaid Prantsusmaal. Mul oli tol hetkel mitmeid võimalusi erinevate klubide juures profileping sõlmida: minust olid huvitatud näiteks Nice, Montpellier ja Nantes. Kõik see juhtus hooaja lõpus – mul oleks lihtsalt olnud vaja hooaeg lõpuni vastu pidada ning oleksin saanud valida, kuhu ma järgmiseks mängima lähen, aga pärast diagnoosi saamist ei saanud ma sisuliselt aasta otsa üldse jalgpalli mängida, mistõttu jäi mu jalgpallurikarjäär sisuliselt pooleli.

Järgmised viis aastat kannatasid järjepidevalt haigusest tingitud seisundi käes. Kas sinu olukord oli kõige hullem sel esimesel korral, kui pikalt haiglas olid, või läks su seisund veel hullemaks?

Kõige hullem oli asi veel pärast seda. Arstid ütlesid mulle küll, et mu karjäär on läbi, aga ma ei uskunud seda. Kuue kuu möödudes hakkasin tasapisi jooksmas käima. Mulle anti sel ajal väga palju rohtusid, lisaks pidin iga kahe nädala tagant käima haiglas perfusioonil. Mida rohkem ma rohtusid võtsin, seda halvemini end tundsin. Olin pidevalt väsinud, käisin päevas 20–30 korda WCs. Vahel oli nii, et käisin vetsus, jõudsin tagasi oma tuppa ja pidin kohe uuesti minema. See oli kohutav. Ma ei saanud normaalselt magada.

2018. aastal võitis Prantsusmaa MM-tiitli, finaal Horvaatia vastu lõppes tulemusega 4 : 2. Kõik mu sõbrad olid Pariisis suurelt ekraanilt mängu vaatamas, mina aga passisin kodus, kusjuures ma ei näinud lõpuks mitte ühtegi väravat otseülekandes, sest olin kõigi ajal parasjagu poti peal.

Hoolimata kõigest sellest üritasid sa ju samal ajal veel ka jalgpalli mängida.

Jah, üritasin iga kord taas mängida, kui olukord haigusega natuke paremaks läks, aga see oli kõik väga keeruline, sest olin selle tõttu kogu aeg väga väsinud ja nõrk. Mängisin tegelikult üsna korralikul tasemel, Prantsusmaa tugevuselt neljandas ja viiendas liigas. Need ei ole küll profiliigad, aga poolprofessionaalsed. Selles suhtes oli küll hästi, aga sammu profijalgpalli oli mul tervise tõttu võimatu teha. Ühest küljest olin kogu aeg väga väsinud, teisalt juhtus vahel ka platsil olles, et pidin tualetti jooksma. Kujutad pilti – suur staadion, kaks-kolm tuhat pealtvaatajat, ja üks mängija jookseb platsi pealt minema, et vetsu minna!

Ühel hetkel leidsid enda jaoks naturopaatia. Kuidas ja millal see juhtus?

Hea küsimus. Mängisin enne Pariisi Saint-Germaini ühes Põhja-Prantsusmaa klubis nimega Beauvois. Mul oli seal järjekordne episood, kui pidin vetsu jooksma, ja ütlesin endale, et aitab – ma pean leidma lahenduse. Ma ei olnud seda varem teinud, aga hakkasin internetist otsima, et mida Crohni tõbi üldse endast kujutab ja mis on selle põhjused – mitte keegi arstidest ei olnud seda mulle selgitanud. Nägin statistikat ja tuli välja, et see on haigus, mida esineb sisuliselt ainult arenenud riikides. Järeldasin, et asi ei saa olla ainult geneetikas, see peab olema seotud ka keskkonnaga.

Kui haiguse kohta rohkem lugesin, veendusin, et kui mu soolestik on paistes, siis peab minu tarbitav toit seda kõike saama mõjutada.