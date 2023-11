SKANDAAL MEISTRITE LIIGAS: isegi UEFA sai aru, et PSG-le viimasel hetkel viigi toonud penalti oli vale

„Mida oleks Livramento pidanud oma kätega tegema? Siduma need endale selja taha?! Olen raevus,“ kurjustas TNT Sports telekanali stuudioekspert, endine Inglismaa koondise ja Newcastle'i poolkaitsja Jermaine Jenas mängu järel. „Mängijad andsid endast kõik ja see oleks pidanud olema üks nende ajaloolistest võitudest. Neid rööviti!“

„See polnud mitte mingil juhul penalti,“ lisas omalt poolt samas telekanalis mängu kommenteerinud endine Šotimaa äss Ally McCoist. „Kui me selliste asjade eest penalti anname, on see täielik häbi! Pall põrkas tema rinnalt vastu vasakut küünarnukki. Mitte mingil juhul polnud see penalti. Kuid kogu õhtu jääb meelde selle otsuse pärast.“