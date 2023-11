Naismängijad on Euroopas Eesti pokkeri uhkuseks

„Ma usun, et Eestis on kindlasti üle 200 aktiivse naismängija ning väga paljud neist võtavad regulaarselt osa nii Eesti Naiste Pokkeriliigast kui ka suurematest Eestis toimuvatest festivalidest,“ arvab Leibold, kelle teeneid Eesti naiste pokkeri arendamisel hinnati niivõrd kõrgelt, et 2023. aastal valiti ta peaasjalikult just seetõttu väärikasse Eesti Pokkeri Kuulsuste Halli.

Naistel on pokkeri avastamiseks palju võimalusi. Üheks neist on endiselt pokkerimängijatest abikaasad ja poiss-sõbrad, kuid nii mõnelgi juhul on hilisem suhe saanud alguse just pokkerilauast. Üle poolte naistest on aga sattunud mängima iseseisvalt, töökaaslaste, sõprade või sõbrannade toel, kuid sageli ka näiteks läbi mõne regionaalse pokkeriklubi või kodumängu.

Naismängijate nimel näevad vaeva ka mängukorraldajad ning naisteturniiridel on auväärne koht kõikidel Olympic Casinos toimuvatel rahvusvahelistel suurfestivalidel. Tänu kümnete Eesti naismängijate aktiivsele osalemisele ning korralikule mängutasemele on saavutatud ka suurepäraseid tulemusi. Näiteks septembris Tallinnas toimunud WSOP Circuit Ladies Event’il said eestlased kaksik-, talvisel Kings of Tallinn naisteturniiril aga koguni nelikvõidu.

Eesti parimad naismängijad on tõsised tegijad

Eestis on hinnanguliselt kuni sadakond inimest, kelle kogu sissetuleku (või suurema osa sellest) moodustab pokkeriga teenitud kasum. Kuigi ka naiste seas on olnud elukutselisi mängijaid, harrastavad nad turniiripokkerit eelkõige hobikorras. Siiski on nii mõnedki naismängijad jõudnud saavusteni, millele on vaid vähestel meestel midagi vastu panna.

Live-pokkeris on Eesti läbi aegade edukaim mängija USA-s resideeruv Liina Värk, kes jõudnud enam kui 30 korral turniiripokkeri maailmameistrivõistlustel (WSOP) auhinnarahadesse. Eestis elavatest mängijatest on aga tituleerituimad Kairit Leibold, Natalja Manuyko ja Carmen-Elina Vist, kel kõigil nii pikk mängustaaž kui ka arvukalt võite eri turniiridelt.

Eesti meistritiitli on võitnud koguni 30 naist. Tuleb küll arvestada, et tiitlivõistluste kavas on alati olnud ka üks ainult õrnemast soost mängijatele mõeldud turniir, kuid sellest hoolimata on paljudel õnnestunud võita tiitel ka kõikidele avatud turniiril.