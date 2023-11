Hooaega suurepäraselt alustanud Rootsi koondist tabas koroonalaine: tunne on selline, nagu torgataks mind pidevalt nõeltega

„Tunne on selline, nagu keegi istuks voodoo nukuga ning torkaks mind pidevalt nõeltega. Aeg-ajalt on ikka päris halb olla,“ kirjeldas 22aastane suusatäht koroona põdemist paar päeva tagasi Rootsi rahvusringhäälingule (SVT).

Kui nii Poromaa, Sundling kui ka Svahn jäävad Gällivare etapilt kindlasti kõrvale, siis Karlssoni puhul on veel lootust, et ta saab starti tulla. Rootslanna andis küll positiivse proovi, kuid tal pole sümptomeid ning ta viibib praegu eneseisolatsioonis.

„Koondises on paljud andnud pärast Ruka MK-etappi positiivse koroonaproovi. Olukord on muidugi vilets ning kasutame praegu erinevaid meetmeid, et võimalikult palju vältida selle edasi levimist,“ vahendas Rootsi koondise arsti Rickard Noberiuse sõnu Expressen.