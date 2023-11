„MOTOORNE RAHUTUS“ | Abu Dhabi Grand Prix 2023: Verstappeni järjekordne võit, vormel-2 ülipõnev tiitliheitlus ja Paul Aroni debüüt

Vormel-1 sarjas olid tiitlid ja olulisemad kohad juba enne hooaja lõpuetappi jagatud ning kindlasti mõjutas see üldist meeleolu. Ent Mercedes ja Ferrari kemplesid tiimide arvestuse teise-kolmanda koha pärast, mis auhinnaraha arvestades on väärt umbes 10 miljonit eurot või dollarit, ning selles heitluses nägime manööverdamist kuni viimase ringi viimaste meetriteni. Samamoodi ägedalt võideldi sõitjate arvestuse kohtadele neljandast seitsmendani, kus järjestus muutus 58 ringi jooksul lõpmatu arv kordi. Selle taustal võttis Max Verstappen hooaja 19. GP-võidu, kasvatas oma võitude koguarvu 54ni ja tõusis sellega Sebastian Vettelist mööda, tema ees on nüüd vaid Michael Schumacher ja Lewis Hamilton. Lisaks kasvatas Verstappen hooaja jooksul liidrikohal läbitud ringide arvu 1003 peale.