Väidetavalt dopingukontrollist keeldunud Djokovicile nõutakse võistluskeeldu. Pahane tennisestaar: minuga pole 20 aasta jooksul kunagi midagi sellist juhtunud

Serbia tennisemeeskonnaga Davis Cupil mängiv Novak Djokovic on sattunud skandaali, sest väidetavalt keeldus ta enne veerandfinaalmatši dopinguproovi andmist. 24kordne suure slämmi tšempion ise on maruvihane, et teda mängu eel sellega üldse tülitati, endine tipprattur ning praegune Groupama–FDJ tiimi pealik Marc Madiot leiab aga, et serblasele tuleks määrata võistluskeeld.