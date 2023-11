Ogier kommenteeris Rovanperä otsust: pean Kallest nüüd isegi rohkem lugu

Kaheksa MM-tiitlit võitnud prantslane, kes ise kihutab sarjas nii-öelda poole kohaga alates 2022. aastast, tunnistas, et uudis mõjus alguses pisut šokeerivalt. Toyota piloot lisas, et samas oli see otsus noorelt soomlaselt väga julge.

39aastane Ogier ise võttis pärast tunamullust hooaega väiksema koormuse sellepärast, et tahtis rohkem aega veeta perega – ta oli selleks ajaks MM-sarjas võistelnud juba 13 aastat. Prantsuse ässast 16 aastat noorem Rovanperä aga andis mõista, et vajab rallist kui võistlusspordist natuke puhkust, sest on samuti erinevate masinatega kihutanud juba pikalt.

„Nagu ilmselt kõik, olin ka mina sellest esimest korda kuuldes pisut šokis. Aga kui olin pisut mõelnud, siis sain sellest aru. Pean Kallest nüüd isegi rohkem lugu,“ kommenteeris Ogier tiimikaaslase otsust portaali DirtFish vahendusel.

Rallilegend, kes ise tuli esimest korda maailmameistriks 29aastaselt, usub, et Rovanperäl polnud kerge täiskohaga sõitmisest paus teha. „Sellisel hetkel selle otsuse tegemine nõuab julgust ning näitab tema meelekindlust ja küpsust.“

Järgmisel aastal jagavad Ogier ja Rovanperä Toyotas autot, samas pole meeskond välistanud, et panevad mõnel rallil välja neli masinat, et staarid saaksid ka omavahel jõudu katsuda.