Eesti parim naistriatleet Kaidi Kivioja uuest peatükist oma karjääris: „See ei pakkunud mulle ühel hetkel enam rõõmu, aga nüüd olen leidnud südamerahu, sest andsin endast kõik.“

Kaidi Kivioja hinnangul on olümpiale pürgimise juures üks keerulisemaid asju vaimse poole teravana hoidmine. „Teekond tippu ei ole kunagi midagi lineaarset, vaid ikka tuleb vastu võtta ebaõnnestumisi ja tagasilööke. Küsimus ongi, kuidas nendest saab õppida ja kas õnnestub muutuda tugevamaks, et liikuda edasi,“ kirjeldas ta.

Kuigi kodumaal Kiviojale konkurente pole, siis laisaks see teda ei tee. „Minu motivatsioon on sisemine, mis tähendab, et tahan pidevalt olla parem versioon iseendast ja igal aastal edasi liikuda. Muidugi, kui meie sisekonkurents oleks parem, siis see kiirendaks arengut veelgi ja lisaks juurde ühe positiivse stiimuli,“ tõdes ta.

Kivioja ei imesta, miks naised sageli triatloniga pikalt ei tegele, sest ala on raske ja nõuab tohutul määral oma aja panustamist. „Ikkagi tuleb trenni teha kolmel erineval alal. Palju läheb vaja ka inimeste toetust enda ümber, sest üksi on kõike raske teha. Usun, et kui tänased tüdrukud koos edenevad, siis saavadki nad üksteist tulevikus toetada,“ arutles Kivioja.