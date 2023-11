Paul Aroni ja Mercedese pikk koostöö sai lõpu

„Meil tekkis tehniline probleem, mille tõttu ei saanud ma koha pealt minema ning pidin boksist startima,“ meenutas Aron Delfile antud intervjuus sprindisõitu. Pühapäeval patustas ta ise. „Ma ei vajutanud piisavalt gaasi ning siduriga olin liiga agressiivne. See on osa õppimisest,“ lisas ta.

Nädalavahetust kokkuvõtvas postituses avaldas aga Aron, et läbi sai tema ja Mercedese juuniorprogrammi enam kui neli aastat väldanud koostöö. „Oli nauding selliste inimestega koos töötada. Olen valmis oma karjääri järgmiseks peatükiks.

Aron kinnitas Delfile, et tema kindel eesmärk on jätkata karjääri F2 sarjas. „Tiimi ja muid detaile ma veel avaldada ei saa. See informatsioon peaks lähipäevil avalikuks saama.“