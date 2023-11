Jäätunud peenis – Soome suusamehe saamatus või vältimatu pahandus?

Pühapäeval pidid murdmaasuusatajad Rukal läbima 20 kilomeetrit 15 miinuskraadi käes. Temperatuuris pole mitte midagi erilist, aga võistluse järel kurtsid nii 12. koha saavutanud Lindholm kui 18. positsioonil lõpetanud Halfvarsson, et läks pahasti.

Lindholm võitles sama murega ka 2022. aasta Pekingi olümpial ja tunnistas, et kandis Rukal sama pesu kui Pekingis. „Seis pole praegu nii hull kui toona, aga peenis pole veel sulama hakanud. See oli ja on siiani üsna tuim,“ kurtis ta eilse võistluse järel Iltalehtiga suheldes.

Halfvarsson suutis Norra rahvusringhäälinguga rääkides naljagi visata, et õnneks on ta juba kahe lapse isa. „Pagan, ma pidin kümme minutit lamama, et seda kohta üles soojendada. See on nii valus, et uskumatu. Kes täpsemalt teab, see oskab ette kujutada,“ rääkis rootslane väiksest Callest.

Õhtulehega vestelnud Eesti tippsuusatajatest oskas ainsana Halfvarssoni ja Lindholmi murega suhestuda sprinter Marko Kilp.