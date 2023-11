VABAMÄE KOMMENTAAR | Oeh, lõpuks ometi läbi! Vormel 1 pikim hooaeg oli selgelt liiga pikk, sest intriigi nappis

Kogu kapitalistliku süsteemi alustala on pidev kasv. Rohkem on uhkem. Profispordis kehtib see eriti. Kui paljud lugejad näiteks teavad, mitu meeskonda kuulub tänapäeval maailma tugevaimasse, Põhja-Ameerika hokiliigasse NHL? Just, 32. Aga kui paljud teavad, et aastail 1942–1967 ajas NHL läbi kõigest kuue meeskonnaga? Mängude arv on samuti vahepeal kasvanud – 70lt 82ni.