ESMAMULJE | Kuuldused laskesuusatamise surmast olid tugevasti liialdatud

Laskesuusatamine

1) Tuuli Tomingas pole ainuke, kes võib Eesti rahvast sel talvel rõõmustada. Susan Külma 18. koht pole küll võrreldav tiimikaaslase 6. positsiooniga MMil, aga tähistab selget kvaliteedihüpet (senine tipp oli 29. koht). Pealegi ei pidanud selleks Jupiter ja Marss olema seniidis, vaid varu jäi nii tiirus (üks trahviminut) kui ka sportlase enda sõnul suusarajal (40. suusaaeg).

Seda, et Külm võib stardist finišisse liuelda nobedalt, oleme ennegi näinud, aga parimatel suusapäevadel on kärisenud lasketiirus. Tänavuse hooaja alguses tundub relv Külma suur sõber – meenutagem, et Idre katsevõistlusel läbis ta lühikese tavadistantsi nelja nulliga, Östersundis jäi individuaalis üles üks märk –, mis on tore. Kontekstiks: mullu tulistas Külm 80protsendilise täpsusega (lamades 85, püsti 76).