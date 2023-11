Eesti ujumiskoondis läheb lühiraja EMile medalijahile

Eesti ujumiskoondise peatreener Toni Meijel vaatab 5. detsembril Rumeenias algava EMi poole optimistlikult. „Lühirajavõistlused on tihti meile edukad olnud,“ ütleb ta ja möönab, et kaheksaliikmelisel võistkonnal on mitu medalivõimalust.