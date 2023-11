INTERVJUU | Kristjan Ilves: emal läheb alati närvidest süda pahaks, aga ta ütles, et kohapeal oli mõnusam vaadata kui telekast

Mis mõtteid hooaja esimene nädalavahetus tekitas?

Tundsin, et suusasõit läks järjest paremaks. Teadsin, et olen okeis suusavormis, aga esimene võistlus… Pidin meeletu kiirusega alustama, natuke mõru maik jäi suhu lõpus. Teised sõidud olid päris korralikud. Täna tundsin end kõige paremini.

Hüppemäel alustasin natuke liiga rabistavalt. Tahtmist oli rohkem kui vaja. Hüppamine läks sujuvamaks ja paremaks, aga mäel on varu. Olen sellele, mida pikalt proovinud – nukiosa kiirelt ületada ja saada sealt hea kiirus –, päris lähedale saanud. Jalatööst otsa pealt jääb veidi vajaka. On vaja kõrgust juurde, et tuleks ka meetreid juurde. Olen lähedal. Tore, et sain enesekindlust – asjad hakkavad vaikselt toimima.

Sa oled jõudnud korduvalt poodiumile. Kas ja kui palju rõõmu sulle veel neljas ja kuuest koht pakuvad?