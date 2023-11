Pärnu klubi boss võimalikust protestist: meie kõik ei saa lollid olla – me kõik tundsime, et meile tehti Lätis liiga

„Ei need tunded rahune nii ruttu, kindlasti mitte,“ kostis Kärp vastuseks. „See, mis seal juhtus, oli täielik jama. Muidugi vaatan ma mängu Pärnu prillidega, kuid eile tundsin üle pika aja, et meile tõesti tehakse liiga ning ma reageerisin valulikult. Kuid me ei taha esitada protesti mingi emotsiooni ajel – me vaatame mängu rahulikult üle, lõikame need olukorrad välja ja palume kõigepealt Eesti kohtunikel üle vaadata. Äkki nemad ütlevad, et Kärp, pole midagi – mingid väiksed ebaõiged asjad võib-olla, aga läheme eluga edasi. Las nad hindavad seda, kuid meie kõik – mängijad, treenerid – ei saa lollid olla. Me kõik tundsime, et meile tehti liiga. Ja kui meile kinnitatakse, et meile on ilmselgelt liiga tehtud, siis vastavalt käitume edasi. Sest päris nii ei saa neid asju jätta.“