Östersundi MK | Sakslased võtsid Bö ees kaksikvõidu, viimases tiirus eksinud Läti vanameister jäi esimesena poodiumilt välja, Zahkna jõudis punktikohale

Läti sportlasele on viimased lasketiirud varemgi saatuslikuks saanud – see mõjus tänagi otsekui tõrvatilgana meepotis. „Olen rahul. Tundub, et sõit oli väga tasavägine. Tegin möödalasu – loomulikult on see valus. Aga see on hooaja algus ning 19 märki 20st on päris hea,“ lausus Rastorgujevs.