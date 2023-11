Östersundi MK | Karjääri parima tulemuse teinud Susan Külm: muidugi loodan, et see siin ei ole minu tipp

Vittozzi tegi nelja tiiru peale ühe möödalasu, kui eksis teise lamadestiiru viimasel lasul. Ent mullugi MK-sarjas individuaaldistantsidel kõige edukamalt esinenud 28aastase itaallanna võitu see ei vääranud – kuigi puhtalt tulistanud Preuss edestas teda viimasest tiirust lahkudes 11,8 sekundiga, oli Vittozzi rajal nii palju kiirem, et suutis sakslannast ikkagi 0,1 sekundiga jagu saada. Kolmandana mahtus poodiumile Preussi koondisekaaslane Vanessa Voigt, kes tabas samuti kõik märgid. Voigt kaotas finišis Vittozzile 10,1 sekundiga. Järgnesid norralanna Karoline Offigstad Knotten (1; +46,5), sakslanna Sophia Schneider (1; +1.01,0) ja austerlanna Lisa Therese Hauser (0; +1.07,7).

Neljast stardis olnud eestlannast tegi kõige parema tulemuse Susan Külm, kelle ainus möödalask tuli neljanda tiiru kolmandal lasul. Lõpuks kuulus talle 18. koht, kaotust Vittozzile kogunes 2.39,3. Külma puhas sõiduaeg oli päeva 40., kiireimat sõitu teinud rootslannale Elvira Öbergile (kes eksis aga koguni kuuel lasul ja sai 39. koha) kaotas ta rajal 3.18,3. Külma laskekiirus 1.55,3 oli päeva 20., kiireimat tuld andis kokkuvõttes 20. koha saanud itaallanna Rebeca Passler (1.35,6).

„15 kilomeetrit on hoopis teistsugune sõit kui sprint või teade,“ rääkis Külm võistluse järel ERRi otse-eetris. „Tuleb tunduvalt teistsuguse tempoga sõita, mis on endale natuke harjumatu. Laskmisega olen peaaegu rahul, viimase tiiru üks eksimus jääb natuke kripeldama. Olen sel aastal individuaaldistantsil neli nulli ära teinud (hooaja eel Rootsis Idres peetud koondise katsevõistlusel – toim) ja eks tahan iga kord nii teha.“

Külm, kelle senine parim tulemus MK-sarjas oli mullusel hoaajal Ruhpoldingnu individuaaldistantsil välja sõidetud 29. koht, nõustus, et on teinud oma arengus sammu edasi.

„Muidugi loodan, et see siin ei ole minu tipp ja ma tunnen, et sõidus ei ole veel see minu hea sõit. Olen kindel, et see läheb veel paremaks ja loodetavasti see samm edasi on veel suurem.“

Tuuli Tomingas sai kahe trahviminuti juures 33. koha (+3.58,7). Tema sõiduaeg oli 41., kaotust Öbergile kogunes 3.20,9. Laskmisele kulus Tomingal 2.11,1, mis oli päeva 66. aeg.

„Kahe trahviga olen heal päeval kuues, see, et punktidele jõuan, võiks asja juurde käia. Kindlasti see [koht] mind ei rahulda,“ kostis Tomingas ERRi otse-eetris.