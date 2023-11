Ruka MK | Suurepärase sõidu teinud Kristjan Ilves jättis endale hüppevõistluseks kõik võimalused

Rohkem kui kümnekraadises külmas kulgenud võistlusel hakkas juhtuma kolmanda 2,5 km pikkuse ringi lõpus, mil väikse spurdiga sai ülejäänutelt eest ameeriklane Stephen Schumann. Ent liiga kaua tema seiklus ei kestnud: pisut rohkem kui kilomeetri pärast oli Schumann kinni püütud ja siis hakkasid juba paugutama sakslased Vinzenz Geiger ja Johannes Rydzek.

Sakslased eest minema ei saanud, kuid suure grupi tõmbasid nad siiski ribadeks, nii et laias laastus jäi ette 13 meest. Nende seas oli ka Ilves ning meie mees püsis lõpuni välja liidrite tempos. Esikoha võttis Geiger, teiseks spurtis end norrakas Jarl Magnus Riiber ja kolmandana ületas finišijoone Rydzek. Ilves oli seitsmes, kaotades Geigerile 2,3 sekundiga. Punktidesse ümber arvutatult teeb see 0,6 punkti, mis on hüppemäel pool meetrit.

Sõidu esikümme (kliki pildil):

Foto : Kuvatõmmis ülekandest

Ilves tõdes sõidu järel ERRi otse-eetris, et see sõit oli kolmest Rukal tehtust tema parim – reedel sai 7,5 km distantsiga tehtud lahtisõit ning tunne on kogu aeg paremaks läinud.

„Täna polnud kordagi sellist tunnet, et raske oleks,“ lausus Ilves. „Pigem ainus mure oli selles, et kusagile karpi ei jääks. Kukkumisi ja kepilõhkumisi oli palju. Üritasin olla võitluslik, aga mitte hullu panna. Sõitsin taktikaliselt väga hästi, vahesid kusagile ei jätnud ja viimasele tõusule sain hea hooga sisse ning sain hea koha.“