Tartu tõstmistreener leidis Saudi Araabiast pärli, kes säras kohe kõrberiigi suurimal spordipeol

Tartu tõstmistreener Igor Baškirov on ilmselt üks väheseid eestlasi, kes on kursis faktiga, et kauges Saudi Araabias tehti sel nädalal algust pururikka kõrberiigi spordiaasta tähtsündmuse ehk Saudi mängudega. Seda fakti teadis Baškirov seetõttu, et reedel ehk mängude teisel päeval asus võistlustulle ka üks tema õpilane – ja võitis hõbemedali!