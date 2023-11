Ruka MK | Suusarajal kohta parandanud Kristjan Ilves tegi hooaja parima võistluse: kahju, et siin hüppemäel nii suured vahed tulevad

„Keskmine hüpe. Ei jää väga rahule, kangutamist on ikka veel tunda. Hüpe ei ole nii puhas, vaba ja loomulik nagu ta peaks olema. Ka proovihüppel oli keha kinni ja minek üsna ebastabiilne,“ kõlas Kristjan Ilvese kiirhinnang ERRi otse-eetris.

Selgelt torkas silma tõsiasi, et eestlase kiirus äratõukel oli suurtest konkurentidest märkimisväärselt aeglasem. 18. stardipoomilt end minema lükanud Ilvesel oli vastav näit 89,1 km/h, samalt tasandilt lähtunud austerlasel Franz-Josef Rehril aga näiteks 90,2.

„Sellise kiirusega ei olegi võimalik vastu saada!“ teatas endine kahevõistleja ja suusahüppaja Kaarel Nurmsalu seepeale otsekoheselt ERRi ülekandes. Ta lisas: „Lennuasend on ilus, aga hüpe ise ikkagi pisut kange. Sujuvust ja voolavust ei ole.“

Suvel hüppetehnikat kohendanud Ilves ise kommenteeris kiiruse-teemat nii: „Kui tegemises on liiga palju tahtmist ja vähem vabadust, siis juhtubki nii, et kiirus läheb alla. Sooritus iseenesest ei ole paha, aga varu on veel kõvasti.“