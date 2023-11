Soome tennisemuinasjutt lõppes tuhandete fännide ees. Jarkko Nieminen: ma pole kunagi midagi nii võimsat kogenud

„Ma pole tennises kunagi midagi nii võimsat kogenud. Muutusin tundeküllaseks,“ tunnistas omaaegne tippmängija (jõudis ATP edetabelis 13. kohale) ja nüüdne Soome meeskonna kapten Jarkko Nieminen. „Oleme välismaal, aga tunneme end nagu kodus. Isegi austraallased ütlesid, et me mänginuks nagu Soomes.“

Õlavigastusest kosunud Soome esireketi Ruusuvuori osalemine selgus alles päris viimasel hetkel. „Kahjuks pidin mängu ajal sellele (õlavalulule) veidi mõtlema, aga liiga palju see mind ka ei häirinud. Mul on hea meel, et sain sellises matšis ikkagi väljakule tulla ja korralikku tennist mängida. Ootasin väljakule pääsemist sedavõrd, et mul oli raske magada,“ tunnistas Ruusuvuori.