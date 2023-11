GALERII | Tagasi sünnilinna jõudnud Kitsingu naasmismäng lõppes kaotusega teisel poolajal jooksma pääsenud TalTechile

Lisaks sellele, et tegemist oli põhimõttelise Tartu ja Tallinna ülikoolide heitlusega, lisas matšile oma vürtsi ka asjaolu, et tagasi sünnilinna tiimis oli Kristjan Kitsing. Viimati hooajal 2017/2018 Tartu esindusmeeskonda esindanud Kitsing kuulus oma naasmismängus kohe ka Maks & Mooritsa algviisikusse ning mehe esimest korvi Tartu eest tuli oodata napilt poolteist minutit – ja mõistagi oli see kolmene.