Ruka MK | Norrakad alustasid MK-hooaega kolmikvõiduga, teadliku riski võtnud Ilves lõpetas üheksandana

Kompaktvõistluse formaat näeb ette, et vastavalt hüppemäel näidatud kohale starditakse rajale kindlate vahedega. Et Ilves sai hüpetes kuuenda koha, tähendas see seda, et ta pääses 7,5 km suusasõidule 26 sekundit esimesest mehest ehk austerlasest Johannes Lamparterist hiljem.