Kuidas saada Eesti jalgpallurid palliga mängima? „Revolutsioon tuleb teha allpool, A-koondise mured on lihtsalt tagajärg“

Eesti jalgpallikoondise ründemäng on 2023. aastal olnud hambutust hambutum. Isegi kui kõik eestlaste raamide vahele lennanud pealelöögid oleks lõpetanud väravas, oleks me EM-valiksarjas teeninud vaid kolm võitu – kahel korral alistanud aserid ja võõrsil saanud jagu Austriast. Mida teha, et asi muutuks paremaks?