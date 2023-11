Kardisportlane Siim Leedmaa: „Mul on stardis sama tunne nagu esimesel võistlusel. See adrenaliin ja emotsioon pole kuhugi kadunud.“

„Inimesed arvavad sageli, et nii käibki päris kardisõit, aga tegelikult on võistluskartide maailm sootuks erinev. Need on tunduvalt võimsamad masinad ja palju tehnilisi aspekte on mängus. Tänaseks on minu arvates kardisport kujunenud esimeseks astmeks võidusõidumaastikul. See on justkui platvorm vormelikarjääri või muu motospordialaga alustamiseks,“ rääkis Leedmaa.

„Valmisolek peab olemas olema ning kui juba trenni minna kartusega või negatiivsusega, siis see võib maksta kätte terve nädalavahetuse jooksul. Mina tunnen, et viimasel ajal ongi just tugeva vaimu säilitamine mulle võistlustel edu toonud,“ lisas ta.

Kardisport jääb nii mõnelgi sõitjal sageli raha taha. „Kohati on see isegi liiga kallis spordiala. Eestis saab võistelda tänu perede toetusele. Aga probleem tekib siis, kui soovitakse välismaale minna, sest see nõuab rohkem võimekust ja suuremaid summasid. MMil ja EMil mängib raha tähtsat rolli, eriti kui arvestada, et võistlema tuleb hakata nende sõitjatega, kes on Vormel 1 noorteprojektides ning tiimide aastane eelarve küündib mitmesaja tuhandeni,“ kirjeldas Leedmaa.