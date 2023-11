Ruka MK | Ilves tegi tähtsal hetkel lihtsa vea kiuste viimaste päevade parima õhulennu

„Arvan, et Jens läheb paugutama,“ sõnas Ilves suusasõidu taktika kohta. „7,5 km pole 5 km. Siin on väga lihtne lõpus seisma jääda, kui paned täiega minema. Arvan, et võtan esimese tõusu üpris mõistlikult, mõned tulevad tagant järgi. Loodan, et lõpp toimib.“