Ruka MK | Himma alustas hooaega karjääri parima tulemusega, ajas konkurendi närvi ja pahandas kohtunikega

Kvalifikatsiooniski 18. aja suusatanud Himma valis viienda veerandfinaali, kus vastasteks norralased Matz William Jenssen (kvalifikatsiooni 7.) ja Haavard Solaas Taugboel (22.), soomlased Niilo Moilanen (13.) ja Jusso Haarala (15.) ning kanadalane Graham Ritchie (19.).

Stardi eel tõotas ta endale, et ei pelga ühtki vastast. „Olen veerandfinaale nii Eestis kui ka välismaal natuke vussi keeranud. Ei ole realiseerinud tulemust, kui eelsõit on lubanud rohkemat. Lubasin, et lähen agressiivselt peale. Tegin seda. Ei kartnud kedagi, teadsin, et kõik on võetavad,“ avaldas ta Õhtulehele oma mõttemaailma.

Juba avasirgel tekkiski Himmal kanadalase Ritchiega ärev moment: eestlane lõikas talle rada vahetades nii julmalt ette, et kanadalane oleks äärepealt kukkunud. Pärast sõitu ütles Ritchie Himmale, mis ta asjast arvab. Kohtunikud karistasid meie meest kollase hoiatuskaardiga.

„Ma ei ole üldse rahul selle kollasega,“ ütles Himma. „Minu jaoks oli seal [kahe sportlase vahel] vahe. Kui ma seda ei võta, siis võib-olla maksab see mulle pärast kätte.“

Mida kanadalane siis finišis ütles?