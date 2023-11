46aastaselt tippvormi jõudnud maailmameister René Laane: kunagi pole hilja alustada!

Vanus on vaid number passis. See ütlus sobib hästi mitmekülgse spordimehe ja eduka ettevõtja René Laane kohta. „Räägitakse, et 35aastaselt hakkab vorm langema. Mina olen praegu elu parimas vormis,“ lausub tänavu fitness challenge’is hõbetasemel Eesti meistriks ja mastersklassis maailmameistriks kroonitud 46aastane multitalent.