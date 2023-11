Viaplay näitab Eestis sporti ka järgmisel aastal, kuid samal ajal kuulatakse maad sobiva partneri osas

Esmaspäeval kirjutas Delfi, et mitmed Viaplay Eesti spordikommentaatorid said eelmisel nädalal kirja, milles teatati, et uuest aastast nende teeneid enam ei vajata. Ent kuigi eestikeelsed kommentaarid suures osas kaovad, siis ülekanded jäävad – seda kinnitas ka Õhtulehele Trine Faber Viaplay turundus- ja kommunikatsiooniosakonnast. Teatavasti kuuluvad Baltikumis Viaplayle näiteks Eesti jalgpallikoondise mängude, 2024. aasta jalgpalli-EMi, jalgpalli meistrite liiga, Inglismaa jalgpalli kõrgliiga ja vormel ühe näitamisõigused.