VÄGEV! Viimsi alistas kodupubliku ees tugeva Läti klubi

„Olime alguses kaitses kuidagi uimased, ei liikunud kaitses. Nad muidugi tabasid ka üle mõistuse suure protsendiga, aga olime mängus. Ütlesin vaheajal ka, et me ei ole hästi mänginud, eriti alguses, aga saame mängu tagasi. Ja nii ka läks. Vahepeal tundus isegi, et oleme väsinud, aga poisid on vaimselt nii tugevad, et see ei häirinud,“ sõnas pärast mängu Delfi TV otseülekandes Viimsi peatreener Valdo Lips.