AMETLIK: Rally Estonia naaseb MM-sarja

Täna avalikustas rahvusvaheline autoliit FIA autoralli Euroopa meistrivõistluste (ERC) 2024. aasta hooaja võistluskalendri. Seitsmeaastase pausi järel kuulub ERC kalendrisse ka Rally Estonia. Euroopa meistrivõistluste parimad võistlevad ERC hooaja neljandal etapil Lõuna-Eesti teedel 5.-7. juulini.

ERC Rally Estonia on ka üks juunioride ehk JERC etappidest. Viimasel neljal aastal autoralli maailmameistrivõistluste paremikku võõrustanud Rally Estonia jaoks pole ERC sari võõras, sest hooaegadel 2014-2016 kuulus Lõuna-Eestis sõidetud tippvõistlus Euroopa meistrivõistluste kalendrisse. Aastal 2014 valiti Rally Estonia sarja uustulnukana ka ERC sarja aasta parimaks ralliks.

Kui toona oli ERC sarja promootoriks Eurosport Events, siis tänaseks on ERC sarja juhtimise enda alla võtnud WRC Promoter GmbH, kellega Rally Estonia on WRC aastatel väga tugevat koostööd teinud ja olnud MM-sarjas teenäitajaks. Rally Estonia meeskond on viimasel poolel aastal teinud koos WRC promootoriga väga palju tööd selle nimel, et Rally Estonia edukas teekond saaks jätkuda ka tulevatel aastatel nii EM- kui ka MM-sarja etappide võõrustajana. Rõõm on tõdeda, et Rally Estonia kuulub WRC sarja kalendrisse taas aastal 2025.

“Meie jaoks on väga oluline, et oleme ligemale pool aastat töötanud selle nimel, et sõlmida WRC Promootoriga mitmeaastane kokkulepe, mis hõlmaks endas nii autoralli Euroopa, kui ka maailmameistrivõistluste etappide toimumist Eestis. Suured tänud kogu panuse eest nii WRC promootorile kui ka kultuuriministeeriumile, kes töötab välja uut Eestis toimuvate suurte rahvusvaheliste spordiürituste toetusmeedet,“ ütles Rally Estonia direktor Urmo Aava pressiteate vahendusel.

„EM-sarjas on järjest rohkem Rally2 autodega sõitvaid osalejaid ja usun, et järgmisel aastal on kodusel EM-etapil stardis ka päris palju Eesti võistluspaare, kes võistlevad Rally2 autodel. Tõenäosus, et mõni neist jõuab kolme parema sekka on väga-väga suur. Rally Estonial osalemine on hea võimalus noortele sõitjatele teha tiitlivõistlusel tugev tulemus ja võrrelda end Läti, Leedu, Soome ja teiste riikide tippudega. Ootan suure huviga, näen palju positiivset ja tahan ise ning loomulikult ka kogu Rally Estonia tiimiga panustada, et ehitada tulevikuks veelgi tugevam põhi MM-etapi korralduseks Eestis. Kõikidel rallisõpradel soovitan juba täna enda kalendris broneerida juuli esimene nädalavahetus ja omadele kaasa elama tulla, sest ERC Rally Estonia 2024 ootab teid!“ lisas Aava.

Autoralli EM-sarja juht Ian Campbell lausus: „Rally Estonia võitis oma esimesel FIA autoralli Euroopa meistrivõistluste aastal uustulnukana „Aasta ralli 2014“ auhinna ja on sealt edasi korraldanud edukalt MM-etappe, mistõttu on meil suurim hea meel juulis Eestisse naasta. Sarnaselt MM-sarjaga panustab promootor ka EM-sarja kõikide oma ressurssidega ehk pakume katsetelt otseülekannet, taustalugusid ja rahvusvahelist kajastust. Konkurents on EM-sarjas ääretult tihe ja me saame seda kindlasti näha ka väga kiiretel Lõuna-Eesti teedel.“

ERC Rally Estonia 2024 piletid tulevad müügile Rally Estonia kodulehel www.rallyestonia.ee asuvasse e-poodi 24.novembril kell 10.00.