Konstantin Vassiljevi karjäär jätkub! „Ausõna, ka mina ootan juba pikemat aega, et nooremad koondises kandvamatesse rollidesse asuks.“

„Ma ju tean, et näited minuvanustest koondislastest on Euroopas ja terves maailmas üliharvad. Aga kui olen jätkuvalt Eesti liiga üks resultatiivsemaid mängijad, siis miks ei peaks ma koondist esindama? Kui palju ja mis rollis, on juba teine küsimus. See on puhtalt treeneri otsus. Kuni mind vajatakse, ma tulen,“ lausus Vassiljev. „Ausõna, ka mina ootan juba pikemat aega, et nooremad koondises kandvamatesse rollidesse asuks. Tunnen rõõmu, kui nad mu kõrvale lükkavad. Aga nad peavad need sammud astuma ise, mitte nii, et vanemad mängijad lähevad lihtsalt eest ära.“

Märtsikuine EMi play-off kohtumine Poolaga tõotab talle kujuneda mitmes mõttes eriliseks - nii endiste võitluskaaslastega taaskohtumise kui võimaluse tõttu tõusta Eesti rekordimeheks.