Eliittreenereid on Eestis ainult kaheksa. Uhke tunnustus, aga kas see pakub ka reaalseid eeliseid ja boonuseid?

Eesti üks esimene eliittreener Rein Ottoson kinnitas, et tähtis on soov viia sportlane tippu. „Kui ei seata julgeid eesmärke, siis ei jõuta kuhugi välja. Olümpiale pääsemine on iga päevaga üha raskem, aga treeneri roll ja sisemine soov peakski olema aidata see töö ära teha. Oma treenerikarjääri jooksul ei ole ma 52 aasta jooksul puhkust võtnud, sest minu puhkus on olnud parimate sportlastega tiitlivõistlustel ja regattidel käimine. Praegu mõni treener nutab ka siis, kui peab kaks nädalat või kümme päeva kodust ära olema,“ ütles purjesporditreener.

83-aastase pikaaegse korvpallitreeneri Märt Kermoni sõnul on tippsportlaste arendamine aina keerulisem, sest liikumine on noorte seas kehv. „Sport ei ole ju praegu eriti populaarne. On kindlasti aktiivsemaid noori, kes sellega tegelevad, aga õpilaste seas on suureks probleemiks, kuidas ühildada õppetöö ja sport. Tuleb leida igaühele sobivad lähenemismeetodid, sest üht kindlat valemit ei ole. Õpilane peab ise tahtma, aga treener aitab motivatsiooni hoidmisele kaasa,“ selgitas ta.

Aastaid Eesti naiste võrkpallikoondise peatreenerina töötanud Peeter Vahtra usub, et mitmed treenerid ei pruugi kõrgeimale tasemele liikumiseks vaeva näha, sest töötasudes pole suurt erinevust. „Materiaalselt seda vahet tasemete vahel ei tunneta ning palganumbritele tiitlid palju mõju ei avalda. Algselt arvasin, et mida kõrgem on aste, seda rohkem on treener ka materiaalselt kindlustatud, aga tegelikult ei tea, kuidas klubides asjad igapäevaselt käivad,“ tõdes ta.