Kalev/Cramo läheb Hispaania klubile lahingut andma. Rannula: meil pole midagi kaotada

Võit Zaragoza üle, kellele kodus kaotati kuue punktiga, tõstaks nad alagrupis teiseks. Kümne alagrupi peale jõuavad järgmisesse ringi aga ainult kuus teise koha omanikku. Kalev/Cramo korvide vahe enne viimast matši on –13 ning seda tuleb tublisti parandada – edasipääs on tõele au andes ebatõenäoline (ülevaade alagruppidest SIIN).

Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula ütles enne kohtumist, et tänase vastase puhul on tähtis hakkama saada korvi all. „Zaragoza on väga kvaliteetne meeskond ja neil on pikk pink. Mis neid eristab, on see, et nad mängivad väga palju korvi alla ja neil on seal väga palju jõudu – jäime sellega esimeses mängus hätta. See on kindlasti meie põhifookus,“ selgitas ta.

Rannula meenutas, et kodumatšis Zaragoza vastu juhtis Kalev/Cramo veel enne viimast veerandaega kaheksa punktiga, kuid järgneva kümne minutiga suudeti visata vaid 12 punkti vastaste 26 vastu. „Eelmises kohtumises mängisime 30 minutit väga hästi: plaan hoidis, suutsime hoida skoori madala ja liiga palju kiirrünnakuid neile ei andnud. Neljandal veerandajal jäime rünnakuga hätta.“

Ta usub, et kuigi vastased on alagrupis juba esikoha kindlustanud ja tänane mäng neile erilist tähtsust ei oma, siis ei oota Kalevit ees midagi lihtsat. „Eks ikka proovime vigu parandada. Teine asi on kindlasti see, et tegu on võõrsilmänguga. Nendel liiga palju enam mängus pole, meil on ka olukord, kus pole mitte midagi kaotada. Kindlasti lähme maksimaalselt võitlema,“ lausus Rannula.

Tema sõnul on meeskonnal oluline ka mängule läheneda mõtteviisiga, et midagi pole kaotada.„Peame olema julged. Selleks, et mängida üle võimete või õnnestuda, peab olema väike vabadus sees. Liiga palju taktikat sisse ei tookski. Tuleb, mis tuleb.“