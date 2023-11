Kas fluorikeeld hävitab laskesuusatamise? Norralased on tõsiselt mures

Kuigi Norra on olnud maailma tugevaim laskesuusariik sisuliselt alati, siis nii suured vahed on pannud isegi neid häirekella lööma. Põhjus, miks jõudude vahekord nii paigast ära on, peitub fluorikeelus, mis kehtib alates hooajast 2023/24.