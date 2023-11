KOMMENTAAR | Miks läheb Messi vangi ja Anier sinna, kus päike ei paista?

Ma pole kindlasti inimene, kellele meeldiks poliitkorrektsus ja oma sõnadega ülima ettevaatlikkusega ümberkäimine. Sõbralik tögamine on äge, reljeefsed arvamused veel nauditavamad. Kiidan heaks ka avalikkuse ees musta pesu pesemise, kui selleks tõesti põhjust. Küll aga on mul raske silma kinni pigistada olukorras, kus kedagi täiesti alusetult laimatakse.

„Betsafe LIVE“ jalgpalli podcast on tõenäoliselt Eesti kõige kuulatum vutisaade. Põhjusega – Kalev Kruus, Toomas Vara, Gert Kams ja Tarmo Kink on nimekas, asjatundlik ja värvikas seltskond. Nad on kindlasti teinud Premium liiga ja Eesti jalgpalli heaks viimaste aastatega rohkem kui võib-olla mõned inimesed tunnistada tahaks. Keskmiselt kuulab nende saateid YouTube'is iganädalaselt 10 000 vutisõpra, lisaks ka muud platvormid. Betsafe Eesti Facebooki lehe kaanepildil on nelja mehe näod ja juures suur kiri „NR 1 SPORDIKANAL EESTIS“. See annab meeste sõnadele teatava kaalu.