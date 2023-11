TEINE VÕIMALUS: EM-valiksarjas põrunud Eesti jalgpallikoondis on ikkagi eduka märtsikuu kaugusel finaalturniirist

Jalgpallisõpradele, kes jälgivad vaid Eesti koondise mänge ja ümbritsevaga niivõrd kursis pole, tuleb see kindlasti suure üllatusena. Mis mõttes on EMi uksele kraapimas koondis, kes äsja kaotas valikturniiril kaheksast mängust seitse väravate vahega 2 : 22? Aga on.