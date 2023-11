POMMUUDIS: Rovanperä teeb järgmisel aastal pooliku WRC-hooaja

23aastane soomlane andis mõista, et on rallispordist pisut väsinud, sest on vaatamata noorele eale tegelenud sellega väga pikalt.

„Sõlmisin Toyotaga mitmeaastase lepingu, jätkan koostööd meeskonnaga ning olen sellepärast väga põnevil. Järgmisel aastal sõidan ma vaid osadel etappidel ning peamine põhjus selleks on see, et olen sõitnud ralliautodega nüüdseks juba 15 aastat. See on üsna pikk aeg ning kuigi viimased hooajad on olnud mõistagi imelised, on need minult nii vaimselt kui ka füüsiliselt väga palju nõudnud,“ selgitas Rovanperä.

Mullu aegade noorima sõitjana maailmameistriks tulnud ralliäss lisas, et kavatseb ülejärgmisel aastal uuesti tiitli peale sõita. „Tundsin, et praegu on hea võimalus võtta aasta selleks, et akusid laadida ning seejärel naasta täiskohaga sõitjaks, et uuesti täieliku pühendumusega tiitli nimel võidelda. Naudin erinevaid mootorispordi alasid ning ootan põnevusega driftimist ning ehk osalen peale nende rallide, mis järgmiseks aastaks valin, ka muudel lahedatel võistlustel.“

Rovanperä kinnitas portaali DirtFish vahendusel, et teeb pooliku hooaja tõesti ainult järgmisel aastal. „See on kindel plaan. Oleme sõlminud mitmeaastase lepingu, kus on sellele järgnevad hooajad täispikad.“

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala mõistab hoolealuse otsust. „Kalle puhul peame meeles pidama, et ta on 23aastane. Ta on küll väga noor, kuid hakkas ralliautodega sõitma juba kaheksa-aastaselt. Ta pole küll terve selle aja olnud proff, aga kui ta oli 17, siis sõitis juba tootjate eest ning võitles tiitlite nimel. Tal on kogunenud juba tuhandeid kilomeetreid ning ta on pidanud tegema kõvasti tööd – see on väike kergendus, et ta saab nüüd rahulikumalt võtta ning varuda tulevasteks aastateks energiat,“ lausus Latvala.