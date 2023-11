Kalevi Hispaania vastu vahetanud Kovliar: see oli väga raske otsus, aga ma ei tunne end reeturina

BC Kalev/Cramos tehtud töö suurimaks kvaliteedimärgiks on fakt, et mõne kuu jooksul on suudetud saata juba kaks mängijat enda juurest otse Euroopa tugevaimasse meistriliigasse Hispaaniasse. Suvel lahkus Artur Konontšuk Granadasse, eelmisel nädalal lõi Obradoiroga käed mängujuht Oleksandr Kovliar.