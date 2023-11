RALLIHOOAJA KOKKUVÕTE | Draamat ja intriige jagus, kuid sportlik pinge kadus varakult. Tänak pidi liiga palju mängima mehaanikut

Viimane MM-etapp toimus eelmisel nädalavahetusel Jaapanis, kus mäletatavasti said Toyota piloodid eesotsas Elfyn Evansiga nende kodurallil kauaoodatud esimese (kolmik)võidu. Hilissügisel toimunud võidukihutamisel olid tohutult keerulised tingimused, milles sugugi kõik hakkama ei saanud. Nii Hyundai sõitja Dani Sordo kui ka M-Spordi piloot Adrien Fourmaux tegid juba teisel katsel avarii – mõlema mehe jaoks lõppes etapp samas kraavis. Reedesel võistluspäeval vastu puud sõitnud Hyundai äss Thierry Neuville tunnistas juba enne seda, et ta on küll karjääri jooksul sõitnud paljudel rallidel, kuid polnud kunagi varem sellist hirmu tundnud.